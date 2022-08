Accusa un malore e cade in piscina, muore 77enne ad Aprilia

Era andato per eseguire i soliti lavori di manutenzione presso la villetta di alcuni amici a Campo di Carne ad Aprilia, quando all’improvviso ha accusato un malore ed è finito per cadere senza sensi nella piscina della casa. Ha perso la vita così il 77enne Michele Capuano. A lanciare l’allarme sono stati proprio i familiari dell’uomo che preoccupati dalle non risposte al telefono della vittima hanno subito chiamato i soccorsi, che purtroppo una volta arrivati sul posto hanno potuto solamente constatarne il decesso.

L’ipotesi è quella dell’annegamento causato dal malore, anche se l’Autorità Giudiziaria di turno per far chiarezza ha richiesto l’autopsia sul corpo.