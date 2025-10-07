Accusa un malore e muore nel suo negozio di condizionatori

Quello che sembrava essere un normale pomeriggio come tutti gli altri, si è trasformato in tragedia per un 73enne, titolare di un negozio di condizionatori a Latina. L’anziano era all’interno della sua piccola attività quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

In quel momento con lui c’era un familiare che ha tentato disperatamente di soccorrerlo. All’arrivo dei sanitari del 118 però non c’era più nulla da fare. La notizia della morte ha sconvolta l’intero quartiere che circonda via Pisacane, dove l’uomo era stimato e conosciuto praticamente da tutti.