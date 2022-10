Accusa un malore in strada a Latina, muore un 61enne

La tragedia è avvenuta nei pressi degli spazi verdi che circondano il campo sportivo della ‘Samagor’, un uomo ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. A lanciare l’allarme un amico che si trovava con lui, il 61enne si era allontanato per andare in bagno e non è più tornato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che però non hanno potuto far nulla, accertamenti da parte della Squadra Volante e della Scientifica della Polizia che faranno luce sul caso. Secondo le prime indagini l’uomo era stato dimesso da pochi giorni dal Goretti dopo un overdose.