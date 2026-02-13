Accusato di tentato omicidio, arrestato minorenne ad Aprilia

La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito dell’attento monitoraggio dei soggetti pericolosi, ha rintracciato e arrestato, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un giovane di origini rumene, non ancora maggiorenne, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio.

Da quanto emerso attraverso la segnalazione inserita dal suo Paese d’origine, il giovane, insieme ad altre persone, avrebbe aiutato un coetaneo offrendogli un coltello con cui aggredire un altro soggetto, colpito sei volte con una mazza alla testa e al corpo.

Gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno rintracciato ad Aprilia e, dopo averlo identificato e fotosegnalato, hanno provveduto a eseguire il mandato di arresto emesso nei suoi confronti ai fini della cattura.

Considerata la minore età, il giovane è stato trasferito presso l’istituto di detenzione minorile di Casal del Marmo, a Roma, dove resterà in attesa della convalida da parte della Corte d’Appello di Roma.