Acqua a Sezze, svolta storica: cantieri aperti dopo anni di guasti

Sono in corso gli interventi strutturali di ammodernamento della rete cittadina da parte di Acqualatina, un piano di opere atteso da decenni e mirato a ridurre drasticamente i continui guasti e le interruzioni del servizio che hanno stremato i residenti negli ultimi anni.

Sulla questione è intervenuta la lista Lucidi Sindaco, rivendicando il costante pressing politico portato avanti per sbloccare la situazione.

“L’interlocuzione costante con i vertici di Acqualatina, insieme alle convocazioni svolte in consiglio comunale, ha contribuito ad accelerare lavori attesi dai tempi della Dondi. Quando ci sono problemi è giusto segnalarli con fermezza, ma è altrettanto corretto riconoscere le risposte concrete quando arrivano”, Federica Lama, consigliera comunale.

Negli anni passati le zone più colpite sono state Monte Trevi e Villa Petrara, messe in ginocchio dai frequenti blackout della centrale di Sardellane. Oggi, la mappa dei lavori fotografa una vera e propria rivoluzione infrastrutturale:

Centrale di Sardellane: Nelle scorse settimane è stata attivata la nuova conduttura idrica, risolvendo alla radice il problema delle rotture che lasciavano a secco la parte alta della città.

Sedia del Papa e Sezze Scalo: Interventi già conclusi in passato con la sostituzione della condotta e opere di potenziamento.

Monte Trevi e Via Variante: I cantieri attuali si concentrano proprio qui, per sostituire le tubazioni nei tratti più critici e maggiormente soggetti a continui e frammentari interventi di riparazione.

I rappresentanti della lista Lucidi Sindaco hanno espresso forte soddisfazione per quello che definiscono un cambio di passo decisivo: “Si tratta di opere importanti che rappresentano finalmente un’azione strutturale su una rete idrica che per troppi anni ha subito manutenzioni frammentarie, senza una programmazione concreta. Continueremo a monitorare con costanza la situazione affinché quanto programmato si traduca in benefici reali per la cittadinanza”.