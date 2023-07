Acqua, domani cinque comuni a secco: altre autobotti

È prevista per domani una nuova interruzione a seguito di alcuni lavori che interesseranno la condotta della Centrale di Sardellane. Per questo Acqualatina ha provveduto alla predisposizione di nuove autobotti come servizio sostitutivo. Ecco dove saranno posizionate:

Latina – Zona Piccarello: via don Torello nei pressi del “Palabowling” Latina – Parcheggio Viale Mario Lauro Pietrosanti (alle spalle dell’ufficio Agenzia delle Entrate) San Felice Circeo – Piazza Italo Gemini presso pineta

Si ricorda inoltre che saranno presenti le autobotti già programmate:

Latina – Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) Latina – Largo Cavalli (zona Q5) Pontinia – Piazza Kennedy San Felice Circeo – Piazza IV Ottobre (B.go Montenero) San Felice Circeo – Via Sabaudia (presso piazzale commerciale) Sabaudia – Piazza del Comune

La normalizzazione del servizio è prevista nelle prime ore della mattina del 21