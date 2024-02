Acqualatina entra nelle scuole della provincia di Latina

Per l’anno scolastico 2023-2024 Acqualatina riparte a pieno regime con il progetto educativo “A lezione d’acqua” su tutto il territorio provinciale.

LA STRUTTURA E L’EVOLUZIONE DEL PROGETTO

Il progetto offre una varietà di iniziative che negli anni hanno vissuto un’evoluzione costante che ha portato ad un ampliamento dell’offerta formativa attraverso la diversificazione delle iniziative proposte.

La struttura portante del progetto è costituta da lezioni in classe differenziate per fasce d’età (attività ludico-didattiche per primarie e medie, lezioni tecniche tenute da professionisti del gestore per superiori e università) e da visite guidate presso impianti e laboratori.

Negli anni, poi, a queste attività se ne sono aggiunte altre che hanno visto appuntamenti teatrali, iniziative sulle spiagge e visite guidate in luoghi unici come il Giardino di Ninfa.

Il tutto con l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento e sensibilizzarli all’importanza della sostenibilità ambientale e del corretto utilizzo delle risorse idriche.

Un investimento fondamentale per trasmettere agli adulti e ai professionisti di domani la consapevolezza necessaria per affrontare le sfide ambientali di oggi e quelle future.

LA MENZIONE

Il progetto educativo è nato nel lontano 2003, arrivando a coinvolgere fino a 20.000 studenti ogni anno, ed è stato inserito da UTILITALIA, federazione nazionale delle utilities, tra le best practice italiane, selezionandolo su 274 progetti realizzati da 134 Società.

CONTRASTO ALLA PLASTICA E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE

In un progetto così fortemente basato sulla sostenibilità e la tutela ambientale non poteva mancare uno spazio riservato al contrasto alle plastiche monouso.

Infatti, parte integrante del progetto è divenuta, negli anni, l’iniziativa #AcqualatinaNoPlastic, che promuove proprio l’abbandono delle plastiche monouso, particolarmente dannose per l’ambiente, attraverso borracce plastic free riutilizzabili che vengono regalate dal team Acqualatina a tutti i ragazzi delle scuole che aderiscono al progetto.

IL CONCORSO “DISEGNA IL RISPARMIO IDRICO”

A tutto questo si aggiunge, poi, il tanto richiesto concorso “Disegna il risparmio idrico”, dedicato ai piccoli studenti delle scuole elementari. Ogni classe è chiamata a rappresentare la propria idea di risparmio idrico attraverso disegni, collage e ogni altra forma artistica.

I primi 3 Istituti vincitori avranno in premio un bonus da poter investire in ambito scolastico.

PER PARTECIPARE

Per partecipa re al progetto, o per richiedere ulteriori informazioni, è sufficiente compilare il modulo presente sul sito web di Acqualatina all’indirizzo: www.acqualatina.it/progetto-a-lezione-dacqua/.

È importante indicare la tipologia di intervento desiderata (lezioni e/o visite), le date e gli orari proposti, il numero e l’età degli studenti coinvolti e se si vuole aderire al concorso “Disegna il risparmio idrico”.