Acqualatina, nuova interruzione idrica in arrivo

Prosegue il piano di risanamento reti, ammodernamento impianti e recupero della risorsa idrica di Acqualatina, che ha rafforzato le proprie attività proprio nei mesi estivi, al fine di aumentare la disponibilità idrica e garantire ovunque la continuità di servizio, anche a fronte del flusso turistico.

In tale ambito, martedì 5 settembre avrà luogo una sospensione idrica dalle ore 14:30 fino alle ore 02:00 di mercoledì 6, nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina.

La Società si scusa con i cittadini per le difficoltà vissute a causa dei lavori ma, qualora non si intervenisse in tal senso, i disagi sarebbero ben più estesi e prolungati.

I tecnici interverranno con 3 riparazioni su circa 20km di condotta adduttrice a servizio di oltre 250.000 utenti della Pianura Pontina, e con un’attività di manutenzione straordinaria presso la centrale Sardellane, con 4 squadre dislocate tra Sezze e Sabaudia.

Anche in questo caso, come da prassi, per lenire l’impatto sui cittadini sono previste autobotti e sono stati informati media, istituzioni e utenti attraverso ogni mezzo: email, PEC e SMS puntuali e capillari.