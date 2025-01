Acqualatina: riparato il guasto alla condotta Sardellane, torna l’acqua nei sei comuni colpiti

Ripristinato il servizio idrico nei comuni di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. Dopo un guasto alla condotta Sardellane che aveva interrotto il rifornimento d’acqua, Acqualatina ha annunciato la conclusione dei lavori nel pomeriggio di oggi.

Squadre tecniche hanno lavorato senza sosta, attivando autobotti per supportare ospedali, scuole e altre utenze sensibili. Il flusso idrico sta tornando gradualmente alla normalità, con stabilizzazione prevista in tarda serata.

Per problemi ricorrenti, la società ha avviato la costruzione di una nuova condotta in ghisa, finanziata con 18 milioni di euro anche tramite il PNRR, per migliorare il servizio e garantire interventi senza interruzioni.

Ulteriori informazioni sono disponibili al numero verde 800 626 083.