Acqualatina, ”Smart meters”: il progetto di sostituzione massiva e gratuita dei contatori intelligenti

Uno strumento nelle mani dei cittadini per il monitoraggio semplice e veloce dei consumi, un progetto che si caratterizza per innovazione e sostenibilità ambientale ed economica.

L’Amministratore Delegato Lombardi: «Nel territorio di Lenola installeremo il 100% di contatori intelligenti. Il progetto proseguirà poi su Sezze Scalo e Formia.»

Acqualatina dà il via al progetto “smart meters”, che prevede la progressiva sostituzione dei contatori tradizionali con dei contatori intelligenti. L’obiettivo aziendale, nel medio-lungo termine, è la sostituzione di 150.000 contatori standard con smart meters, su tutto il territorio dell’Ato4.

I cittadini potranno, così, tenere sotto controllo i consumi ed evitare perdite e sprechi in maniera gratuita, semplice e veloce.

«Questo progetto, che stiamo portando avanti su tre diversi Comuni in via sperimentale, rappresenta un nuovo importante traguardo nel nostro processo di digitalizzazione del servizio.» Afferma l’Amministratore Delegato, Marco Lombardi. «Nel territorio di Lenola, grazie a un piano d’azione concordato tra Acqualatina e Amministrazione Comunale, sostituiremo tutti i 2.000 contatori esistenti con contatori intelligenti.»

Il Sindaco Magnafico: «Sono lieto che i miei concittadini siano protagonisti di un momento così importante e che acquisiscano la possibilità di gestire al meglio i propri consumi, in un periodo in cui l’attenzione al risparmio ci vede sensibili come e più di sempre.»

LO SMART METERING

Con il termine “smart metering” si intendono tutti quei sistemi che consentono la telelettura e telegestione dei contatori idrici, garantendo numerosi vantaggi, nell’ottica della sostenibilità ambientale ed economica:

Riduzione dei costi di gestione delle letture e del contratto, poiché diverranno operazioni praticabili da remoto

Una maggiore frequenza nella lettura dei contatori, con fatturazioni sempre certe e sicure

Monitoraggio della rete e ottimizzazione della manutenzione, in caso di perdite

Precisa conoscenza, da parte dell’utente, di consumi e sprechi, grazie alla misurazione in tempo reale dei consumi e dalla relativa analisi

Come effetto diretto di queste tecnologie, inoltre, è stato riscontrato un miglioramento delle abitudini di consumo e un aumento del risparmio idrico, punto quanto mai essenziale per la tutela delle risorse naturali.