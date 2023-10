Altra giornata di disagio per i cittadini della provincia alle prese con interruzione del servizio idrico.

Domani mercoledì 18 ottobre verrà effettuata una sospensione dalle ore 15:00 alle ore 02:00 di giovedì 19, in tutto il Comune di Terracina.

Chiusura necessaria per lavori di Acqualatina al fine di ottimizzare il servizio su tutto il territorio.

I tecnici interverranno su entrambe le condotte adduttrici, con 3 diverse squadre:

A Punta Leano verrà realizzata una nuova camera di manovra per il miglioramento della gestione del sistema di adduzione idrico. Sull’adduttrice tra Appia Antica e Appia Nuova verranno sostituiti circa 200 metri di condotta. Questi importanti lavori garantiranno il recupero di circa 300mila metri cubi di acqua annui, a favore degli oltre 46mila cittadini di Terracina.

La società si scusa per le difficoltà derivanti dai lavori, ma gli interventi si rendono necessari al fine di migliorare la qualità del servizio su tutto il territorio comunale.

Anche in questo caso, come da prassi, per diminuire l’impatto sui cittadini sono previste 8 autobotti sul territorio. Acqualatina mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio gratuito per la ricezione di SMS puntuali su interruzioni, lavori e novità aziendali. Chiunque può richiedere il servizio, tramite il sito www.acqualatina.it.