Ad Aprilia arriva “La Colombella” solidale di Amici di Birillo

Un dolce pasquale per sostenere gli animali in difficoltà. L’associazione Amici di Birillo ODV di Aprilia lancia “La Colombella”, iniziativa solidale realizzata con un prodotto firmato Galup. L’organizzazione di volontariato è impegnata nella cura e nella tutela di cani e gatti randagi o abbandonati, promuovendo anche adozioni responsabili e offrendo supporto ai rifugi e alla gestione delle colonie feline presenti sul territorio.

La vendita solidale della Colombella ha l’obiettivo di contribuire alle spese per cure veterinarie, mantenimento e assistenza degli animali seguiti dall’associazione. Il dolce sarà donato a fronte di un’erogazione liberale minima di 15 euro, trasformando così un semplice gesto in un aiuto concreto per sostenere le attività quotidiane di tutela e accoglienza degli animali in cerca di famiglia.

Per prenotare è necessario inviare una mail a amicidibirillo@gmail.com con oggetto “La Colombella”, allegando la ricevuta del bonifico; la richiesta sarà valida solo dopo la conferma dell’associazione. Il ritiro del prodotto potrà essere effettuato il 15 marzo in piazza Roma ad Aprilia, durante il mercatino della terza domenica, o il 21 e 28 marzo al Pet Store Conad di via dei Mille o, ancora, il 22 e 29 marzo al negozio “Il Pidocchietto” in via dei Lauri 19. Sarà comunque possibile acquistare il dolce anche senza prenotazione fino a esaurimento scorte.