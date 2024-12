Adattiva Pontinia, battuta e agganciata la capolista Erice

L’Adattiva Pontinia supera 32-30 l’Erice e centra la nona vittoria stagionale raggiungendo proprio la formazione siciliana in vetta alla classifica del campionato di pallamano di serie A1 femminile. Con un secondo tempo perfetto la squadra guidata da coach Nikola Manojlovic infligge la prima sconfitta stagionale all’Erice e chiude il girone d’andata con due punti meritati e con il totale dei gol realizzati che sale a 362 che valgono all’Adattiva Pontinia il miglior attacco della massima serie nazionale. Con 10 gol realizzati Ramona Manojlovic è stata la top-scorer del match ma il successo è arrivato grazie a una prestazione notevole di tutta la squadra che ha saputo amplificare alcune crepe del sistema di gioco della formazione avversaria.

Post gara

“Questo successo è sicuramente da festeggiare come lo sono tutte le vittorie che arrivano giocando di squadra, la prestazione delle giocatrici è arrivata grazie alla dedizione che hanno messo sul campo e questo è il fattore più importante – chiarisce Mauro Bianchi, presidente dell’Adattiva Pontinia – Ci tengo a ringraziare lo staff tecnico, le ragazze, tutti quelli che lavorano nella logistica ma anche i nostri tifosi che ci hanno sostenuto dall’inizio del campionato con grande cuore. Ora ci godiamo il successo ma da domani iniziamo a guardare avanti, alle prossime sfide che ci attendono”.

“Sono contento perché alla fine il lavoro paga, quando siamo rientrati nello spogliatoio abbiamo preso atto di aver fatto troppi errori tecnici, nel secondo tempo abbiamo migliorato l’intensità difensiva, ma siamo migliorati tutti e voglio fare i complimenti alle mie ragazze e anche all’Erice perché è stata una bella partita, uno spot pubblicitario perfetto per la pallamano – chiarisce coach Nikola Manojlovic – Abbiamo un gran bel carattere e lo abbiamo dimostrato”.

Soddisfatto anche il direttore tecnico Giovanni Nasta: “È stato un bel momento da vivere insieme a questa squadra perché le giocatrici hanno dato tanto, anche le infortunate hanno fatto un grande sforzo e devo ringraziare anche Nikola Manojlovic perché sul -7 è stato capace di ricompattare questa squadra, buono anche l’impatto delle subentrate dalla panchina“.

Cronaca

In avvio di partita il Pontinia incassa (4-7) ma la mini fuga dell’Erice è subito recuperata: dall’8-9 al 9-11 Podda e compagne sono sempre in partita anche se poi la formazione ospite piazza un break che le porta avanti 10-16 e poi 11-18 con l’Erice che prende il largo ma con il Pontinia che non si scompone e inizia a lavorare per ricucire lo svantaggio limando fino al 15-19 con cui si va all’intervallo. Si torna in campo e il Pontinia cambia la partita iniziando un recupero organizzato e costante che porta al 23-26 con Podda e poi 24-26, con Erice che è costretto a chiamare il time-out per interrompere la sgasata del Pontinia: il 28-28 arriva con Podda, Erice ancora ricorre a time-out, ma Manojlovic è implacabile e con una sassata insacca il 29-28 che fa esplodere il palazzetto che diventa una bolgia. In campo c’è sempre maggiore concretezza ed Erice subisce le folate offensive del Pontinia trovandosi sulla propria strada una difesa molto presente e una Piantini spesso decisiva. Gomez è una furia per il 32-29 a 75 secondi dalla fine e la partita è ormai in ghiaccio perché Piantini neutralizza il sette metri di Pessoa, poi Ateba con un altro sette metri limita un po’ i danni con il 32-30 che chiude il match.

Tabellino

Adattiva Pontinia – Erice 32-30 (15-19 p.t.)

Adattiva Pontinia: Piantini, Sitzia, Peppe, Podda 3, Saraca, Colloredo 3, Manojlovic 10, Apuzzo, D’Ambrosio 2, Stefanelli 3, Giardino, Gomez 7, Crosta 4. All. N. Manojlovic

Erice: Pinto Pereira, Masson, Priolo, Iacovello, Bernabei 2, Eghianruwa, Tarbuch 4, Losio 4, Cozzi, Struijs 2, Benincasa, Dalle Crode 6, Di Prisco, Pessoa 5, Ateba 5, Rios 2. All. Aniz Legarra

Arbitri: Fato e Guarini, del. Visciani