Adattiva Pontinia, domani a Salerno per agguantare una storica finale scudetto

Domani alle ore 19:00 l’Adattiva Pontinia avrà a disposizione il primo match point per eliminare il Salerno nella semifinale di scudetto di ritorno. Sul campo di una delle squadre più attrezzate e che è stata costruita per vincere lo scudetto, l’Adattiva Pontinia proverà a mettere in campo la miglior prestazione possibile, consapevole che sarà una sfida complicata. Nel match d’andata, vinto dal Pontinia 20-18, la squadra del presidente Mauro Bianchi ha già dimostrato di avere la qualità e la capacità di mettere i bastoni tra le ruote di una delle superpotenze italiane della pallamano.

A Pontinia, intanto, cresce l’attesa e sono tanti i tifosi e gli appassionati che raggiungeranno Salerno per supportare la squadra, proprio com’è avvenuto nel grande abbraccio della semifinale d’andata.

“Ogni partita è una storia a se, noi abbiamo fatto un passo verso la finale e ai nostri avversari ora toccherà la pressione di dover fare due passi per provare a ribaltare la situazione, loro giustamente avranno la pressione addosso e noi abbiamo la consapevolezza di poterle battere nuovamente – chiarisce coach Nikola Manojlovic – Sono molto ottimista per il fatto che faremo una buona prestazione: ogni partita con Salerno è stata molto tirata perché affrontiamo un roster creato per vincere e sono un’ottima squadra. Ci metteranno in difficoltà ma noi ci siamo preparati per questa partita lavorando sugli errori che abbiamo commesso nella sfida di andata. Il nostro obiettivo è quello di provare a limare i difetti che sono emersi e abbiamo preparato qualcosa proprio come avranno fatto anche le nostre avversarie per provare a sorprenderci”.

Eleonora Colloredo, pivot dell’Adattiva Pontinia, è attualmente al vertice della classifica delle migliori realizzatrici dei play-off scudetto con sette centri, seguita da Ramona Manojlovic con cinque gol. “Sentire la passione e il calore del pubblico nella gara d’andata è stato emozionante. È la prova concreta di quanto affetto e partecipazione ci siano attorno a questa squadra, a questa società e all’intero movimento – ha dichiarato il presidente Bianchi – Per continuare a crescere, però, abbiamo bisogno di una spinta collettiva: servono l’energia e il sostegno di tutto il territorio, di tutte quelle realtà che qui operano, creano valore e credono nello sport come motore di crescita”.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball.