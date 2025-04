Adattiva Pontinia, domani alle 19:00 sfida contro Ferrara. Convocate in azzurro Manojlovic e Stefanelli

Penultima giornata di regular season per l’Adattiva Pontinia, che domani – sabato 5 aprile – alle ore 19:00 ospiterà il Securfox Ariosto Ferrara al palazzetto dello sport “Marica Bianchi”. Un match fondamentale per la definizione della griglia play-off, con la squadra del presidente Mauro Bianchi già certa della qualificazione, ma ancora in lotta per migliorare il proprio piazzamento finale.

Attualmente a quota 34 punti, appaiata al Salerno al secondo posto, la formazione pontina punta a chiudere al meglio la stagione regolare. Nelle ultime due giornate, infatti, saranno proprio i risultati di Pontinia e Salerno a decretare l’ordine delle prime posizioni: le salernitane affronteranno prima la capolista Erice e poi l’Ariosto, mentre Pontinia, dopo il match interno con le ferraresi, sarà attesa a Padova per la sfida contro il Cellini.

Sul fronte opposto, il Ferrara – con 25 punti e altri quattro in palio – non può più raggiungere il quarto posto occupato dal Cassano Magnago (30 punti), ma arriverà a Pontinia senza pressioni di classifica e con l’obiettivo di ottenere un risultato di prestigio.

Intanto, è arrivata una doppia soddisfazione per la società pontina: nei giorni scorsi sono state diramate le convocazioni per il doppio confronto della Nazionale italiana femminile contro la Romania, valido per i play-off di qualificazione ai Mondiali 2025. Nell’elenco spiccano due atlete dell’Adattiva Pontinia: la conferma di Ramona Manojlovic e il ritorno in azzurro di Irene Stefanelli.

“Per me è un ritorno emozionante dopo molto tempo – ha dichiarato la Stefanelli – ed essere chiamata a vestire la maglia azzurra è sempre un grande onore e una soddisfazione che ripaga tutti gli sforzi fatti anche in allenamento. Ci tengo a ringraziare tutte le mie compagne di squadra: è anche grazie a loro se questa convocazione è arrivata. Sarà sicuramente un’esperienza positiva per il mio bagaglio personale e pallamanistico”.

Manojlovic e Stefanelli si ritroveranno a Chieti domenica 6 aprile per il raduno pre-partita. L’andata contro la Romania si disputerà il 9 aprile a Chieti, mentre il ritorno è previsto il 13 a Bistrita, in Romania.