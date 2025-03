Adattiva Pontinia, il presidente Bianchi: “Brave, ora testa al campionato”

L’Adattiva Pontinia, uscita sconfitta dalle finals di Coppa Italia di Riccione, ha comunque lottato fino alla fine in cerca del tanto agognato titolo, che le ragazze di Manojlovic avrebbero meritato per quanto di buono fatto vedere in questa stagione.

Le pontine sono state prontamente elogiate dal presidente della società, Mauro Bianchi, che si è comunque detto orgoglioso, ai microfoni della società, della grande stagione vissuta dalle sue ragazze e del percorso svolto nel torneo: “Usciamo dalla Coppa Italia a testa alta, con la consapevolezza di aver dato tutto in campo ma ora è il momento di ritornare focalizzati sul campionato, dove siamo a soli due punti dalla prima in classifica. Abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva e vogliamo continuare su questa strada, con impegno, determinazione e la voglia di fare sempre meglio: ogni partita sarà fondamentale, ogni punto conterà. Ripartiamo con ancora più energia”.

“Quello che stiamo facendo è un grande percorso che ancora non è finito perché ora dobbiamo resettare e fare tesoro di quest’altra avventura, come esperienza per continuare a crescere e provare a dare sempre più soddisfazioni ai nostri tifosi – chiarisce Giovanni Nasta, direttore tecnico dell’Adattiva Pontinia – La sconfitta in semifinale non deve nascondere la crescita continua di questa società che, negli anni e con l’impegno della proprietà del Club e degli sponsor che ci sostengono, è diventata un vero e proprio patrimonio del territorio che rappresenta: non dimentichiamoci che dietro le prime squadre, femminili e maschili, c’è un grande mondo fatto di giovani e delle loro famiglie, un movimento che rappresenta tanto per Pontinia e per tutta la zona che riesce a coinvolgere. Di questo dobbiamo esserne consapevoli quando lavoriamo per questo prestigioso Club”.

Colloredo e compagne sono ora chiamate all’ultimo sforzo per incorniciare definitivamente la loro splendida stagione: la lotta ai playoff ripartirà dal palazzetto dello sport Marica Bianchi, la casa dell’Adattiva, con il Leno che sarà ospite delle pontine per il match valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno.