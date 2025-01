Adattiva Pontinia, le ragazze di Manojlovic pronte a ricevere il Mezzocorona

L’Adattiva Pontinia è pronta a tornare a giocare davanti ai propri tifosi dopo la sosta natalizia. Al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia, domani alle 16, la squadra di Manojlovic accoglierà il Mezzocorona. La formazione pontina dovrà provare a tutti i costi a imporre la sua qualità, anche per dare continuità alle vittorie che l’hanno proiettata al vertice della classifica del campionato di pallamano di serie A1 femminile.

Così alla vigilia il portiere dell’Adattiva e della nazionale cilena, Antonella Piantini, si è espressa: “Arriviamo da una pausa natalizia abbastanza lunga e infatti la partita di sabato contro Mezzocorona non è assolutamente da sottovalutare. Ci stiamo allenando bene anche se un po’ a ranghi ridotti a causa di malanni stagionali, ma questo non ci spaventa e abbiamo tutta l’intenzione di farci valere contro un avversario che arriverà in casa nostra con la voglia di fare bene”.

Nell’ultima sfida prima della sosta, la formazione di coach Manojlovic aveva strapazzato l’Erice, arrivando a quota nove successi consecutivi. Il Pontinia in classifica ha 18 punti ed è al secondo posto insieme a Salerno e Cassano Magnago: con 362 gol realizzati la compagine laziale dispone del miglior attacco del campionato e con 284 reti subite è la quarta miglior difesa del torneo.

Nel campionato di serie B maschile, invece, i ragazzi dell’HC Cassa Rurale Pontinia riceveranno il Gaeta Sporting Club nel match valido per la sesta giornata del girone A. La partita, a ingresso libero, è in programma domenica 12 gennaio alle ore 11:00 al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia.