Adattiva Pontinia, Nasta: “Incerottati contro l’Ariosto, Radovic non ci sarà”

L’Adattiva Pontinia si prepara a un dicembre ricco di impegni nel campionato di pallamano di serie A1 femminile. La squadra di coach Nikola Manojlovic affronterà domani, sabato 7 dicembre, la trasferta a Ferrara contro l’Ariosto (ore 16:00), seguita da due partite in casa al Palazzetto Marica Bianchi: contro Padova il 14 dicembre (ore 16:30) e contro Erice il 18 dicembre (ore 15:00). Con un solo punto di vantaggio sull’Ariosto, attualmente sesto, Pontinia vuole mantenere alta la concentrazione per consolidare la sua posizione in classifica.

Il direttore tecnico Giovanni Nasta commenta le difficoltà della trasferta a Ferrara: «Arriviamo un po’ incerottati, ma siamo felici di rivedere Colloredo in campo. Senza Radovic, in attesa dell’operazione, contiamo sul contributo di Gomez».