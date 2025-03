Adattiva Pontinia, oggi con Salerno per un posto in finale di Coppa Italia

Hanno sconfitto il Casalgrande Padana conquistando un posto valevole per le semifinali di Coppa Italia. Le ragazze della pallamano dell’Adattiva Pontinia continuano a stupire, e oggi ore 14 contro il Salerno, si giocheranno un posto in finale.

Reduci da 13 vittorie consecutive, le ragazze di coach Nikola Manojlovic battaglieranno in ogni modo per provare a conquistare quella che sarebbe una storica qualificazione in finale di Coppa Italia. C’è fiducia e consapevolezza tra il roster pontino e a dimostrarlo sono le parole di una delle leader di questa squadra, Eleonora Colloredo, che ha così commentato la vittoria con il Casalgrande Padana, introducendo poi la gara di oggi:

“Siamo felici per questa vittoria, era importante partire con il piede giusto in questa competizione che già dalla prossima sfida diventerà sempre più difficile – spiega Eleonora, votata Mvp del quarto di finale – ora proviamo a recuperare le energie per farci trovare pronte alla prossima sfida”.

L’avversario

Il Salerno, prossimo avversario del Pontinia, nel quarto di finale giocato giovedì ha sconfitto 23-21 il Securfox Ariosto al termine di una sfida che, per lunghi tratti, è apparsa anche abbastanza combattuta poi nel finale è venuta fuori l’esperienza e la qualità delle salernitane. Nell’altra parte del tabellone invece l’Erice ha superato agevolmente il Leno (38-12) e giocherà la semifinale con la vincente della sfida tra Cassano Magnago e Bressanone.

Le Finals 2025 di Coppa Italia sono trasmesse e raccontate in streaming e in televisione sulla piattaforma PallamanoTV e sul canale YouTube della Figh che trasmette integralmente tutta le gare fino alle finali del 2 marzo, con telecronaca e interviste pre e post gara. Il 2 marzo, giorno in cui verrà assegnato il titolo è in programma anche la diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su NOW.