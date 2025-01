Adattiva Pontinia, tra le prime tre in A1 dopo il successo col Casalgrande Padana

L’Adattiva Pontinia supera in trasferta (21-28) il Casalgrande Padana, centra la vittoria numero 11 nel campionato di pallamano femminile di serie A1 e sale a quota 22 punti. Questo successo, nella seconda giornata di ritorno della regular season, consente alla formazione del presidente Mauro Bianchi di piazzarsi provvisoriamente tra le prime della classe del massimo campionato nazionale di pallamano femminile. La vittoria, legittimata da una supremazia costante, è arrivata su un campo molto complicato del panorama nazionale, contro una formazione alla ricerca di punti pesanti e soprattutto una squadra dotata di due giocatrici che possono incidere notevolmente in fase offensiva come Charity Iyamu e Ilenia Furlanetto.

Nel prossimo turno, in programma il prossimo 25 gennaio, il Pontinia riceverà la visita del Cassano Magnago, altra formazione molto complicata che si sta giocando da protagonista l’accesso nei play-off scudetto.

Post gara

“Sicuramente siamo molto contente di aver portato i due punti a casa ma dobbiamo correggere i tanti errori commessi, soprattutto nella parte offensiva, ci sono stati molti palloni persi e altrettanti tiri sbagliati davanti alla porta anche perché sabato ospiteremo Cassano e non possiamo permetterci di fare tutti questi errori – ammette Ramona Manojlovic, quattro gol nel match – Colgo l’occasione per fare i complimenti a Casalgrande perché comunque è una squadra che non ha mai mollato, ora torniamo a casa e ci metteremo subito a lavoro”.

“Abbiamo giocato un’ottima gara contro un avversario di tutto rispetto che voleva a tutti costi far sua l’intera posta in palio con l’obiettivo di consolidare la loro ottima posizione in classifica e per mantenere aperte le speranze di lottare per i playoff – aggiunge il direttore tecnico del Pontinia Giovanni Nasta – Dal canto nostro è stata una prova importantissima per avvicinarci poi alla Coppa Italia, dove avremo da affrontare nei quarti di finale ancora il Casalgrande. Sicuramente per noi era importante essere convincenti e per questo le ragazze sono state davvero brave, hanno dato tutte il loro contributo e si sono espresse con voglia, determinazione e concentrazione. Sugli scudi particolarmente in evidenza Piantini che allunga la sua striscia positiva avendo sempre una maggiore resa con una difesa molto efficace».

Tabellino

CASALGRANDE PADANA – ADATTIVA HC PONTINIA 21-28 (p.t. 9-15)

CASALGRANDE PADANA: Ferrari, Fraco 3, Iyamu 8, Furlanetto 4, Niccolai, S. Artoni 4, Rondoni, Bonacini, M. Artoni 1, Orlandi, Baroni, Giovannini 1, Ferrari, Baroni,Cosentino. All. Barani.

ADATTIVA HC PONTINIA: Piantini, Sitzia, Peppe, Podda 4, Colloredo 7, Manojlovic 4, Apuzzo, D’Ambrosio 4, Stefanelli 4, Giardino, Gomez 5, Crosta. All. Manojlovic.

Arbitri: Bassan e Bernardelle (Del. Cioni)