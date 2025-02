Adattiva Pontinia verso le Finals di Coppa Italia, Podda: “Vogliamo arrivare fino in fondo”

L’Adattiva Pontinia è pronta a scendere in campo per le Finals di Coppa Italia di pallamano femminile, in programma a Riccione. Le ragazze di coach Manojlovic saranno protagoniste già a partire da domani alle ore 18:00, quando sfideranno il Casalgrande Padana nella sfida valida per i quarti di finale. In caso di passaggio del turno, le pontine sfiderebbero la vincente tra Salerno e Ariosto.

“In campionato arriviamo da un momento positivo e credo sia giusto avere la forza e la capacità di credere di poter mettere sul campo tutta la nostra voglia di fare bene anche in Coppa Italia – ha detto il capitano dell’adattiva, Luisella Podda – Sfideremo un avversario ostico come Casalgrande e siamo consapevoli del valore di questa squadra che, in manifestazioni del genere, arriva sempre con motivazioni importanti. Sarà necessario tenere la concentrazione altissima per tutti i 60 minuti. Tutte le squadre che sono qualificate sono vere e proprie corazzate e noi vogliamo provarci fino all’ultimo».

Le Finals 2025 di Coppa Italia saranno trasmesse e raccontate in streaming e in televisione sulla piattaforma “PallamanoTV” e sul canale YouTube della Figh che trasmetteranno tutte le gare- Il 2 marzo, giorno in cui verrà assegnato il titolo, è in programma anche la diretta televisiva su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.