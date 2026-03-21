Addio a Luigi Midiri: Latina piange l’uomo che unì commercio e passione sportiva

La città si risveglia con una triste notizia che tocca il cuore della comunità e dello sport locale: è scomparso all’età di 64 anni Luigi Midiri. Nome storico del panorama imprenditoriale pontino, Luigi è stato per decenni una figura di riferimento, capace di lasciare un segno indelebile sia nel settore commerciale che in quello calcistico.

Originario di Messina, Luigi Midiri, insieme al padre Stefano, è stato un vero pioniere del marketing locale. Definiti i “Re delle telepromozioni”, i Midiri rivoluzionarono il modo di intendere il commercio, rendendolo accessibile a tutti attraverso il piccolo schermo e un intuito imprenditoriale fuori dal comune.

Ma il nome dei Midiri è legato a doppio filo soprattutto ai colori nerazzurri del Latina Calcio. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, la famiglia fu il motore trainante del club. Impossibile dimenticare la storica stagione 1986-87, quando il Latina conquistò la promozione in Serie C2: Luigi e Stefano ne furono i principali artefici come main sponsor con il marchio “Sicil Market”, sostenendo la squadra guidata da Gianfranco Mannarelli in una cavalcata trionfale nel campionato Interregionale.

La passione per il calcio della famiglia Midiri non si fermò a Latina, infatti Luigi e Stefano furono protagonisti anche ai vertici del Terracina Calcio, confermando un legame viscerale con lo sport della provincia.

Gianfranco Sciscione, imprenditore televisivo, fondatore di Lazio TV: “Mi è arrivata la ferale notizia della morte di Luigi Midiri figlio di Stefano. Alla famiglia Midiri, da Stefano a Luigi, mi ha sempre legato una grande amicizia, sia sotto il profilo lavorativo, che personale. Con Luigi dal 1987 al 2000 abbiamo retto le sorti del Terracina Calcio. Rimanendomi sempre accanto anche nei momenti meno belli, così nei momenti come nelle 56 partite utili consecutive. A Stefano riconosco che era un grande intenditore di calcio come lo stesso Luigi. Nel mio libro “Il grande sogno” ho scritto un capitolo per ricordare l’importanza di aver conosciuto la famiglia Midiri. A te Luigi mio caro amico la terra ti sia lieve. Ai figli e alle parenti le sentite condoglianze mie e di tutta la famiglia televisiva.”

Con la scomparsa di Luigi Midiri, Latina perde un uomo stimato, un imprenditore lungimirante e un grande appassionato che ha vissuto da protagonista gli anni d’oro del calcio pontino.