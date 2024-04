Addio a Mira, il cane salvataggio famoso in provincia di Latina

La provincia di Latina piange la scomparsa di Mira, il labrador della Scuola Italiana Cani Salvataggio-Tirreno (SICS), il cui coraggioso operato ha segnato diverse imprese eroiche sulle coste locali.

Il suo ricordo è particolarmente vivo per l’eroico salvataggio avvenuto nell’agosto 2021 a Sperlonga, in una zona marina caratterizzata da correnti pericolose.

In quell’occasione, insieme ai compagni cinofili Eros e Mya, Mira contribuì al salvataggio di 14 persone, di cui 8 bambini e 6 adulti, che si erano allontanati in gonfiabili e tavole da surf.

Questo episodio rimane inciso nella storia del salvataggio in mare e testimonia il coraggio e la dedizione di Mira e dei suoi compagni.Ma la sua opera non si limitò a quel singolo evento.

Lo scorso luglio, a Montalto di Castro, Mira fu protagonista del salvataggio di una studentessa lettoniana di 22 anni, in Italia per l’Erasmus. Insieme a un altro cane bagnino, un giovane Golden Retriever, Mira intervenne tempestivamente per portare in salvo la giovane, che si trovava in difficoltà nel tornare a riva.

Il contributo di Mira al salvataggio in mare rimarrà impresso nei cuori di coloro che ha salvato e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

La sua dedizione e il suo coraggio rimarranno per sempre un esempio di altruismo e servizio per la comunità.