Adescata sul web e abusata a 13 anni, un arresto a Cagliari

Una ragazza del pontino è stata violentata dopo scambio di messaggi e media di vario tipo con un 38enne cagliaritano, arrestato dalla Polizia.

Accusato di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico, durante le perquisizioni sono state recuperate dalle forze dell’ordine diverse conversazioni tra l’indagato e la giovane vittima, il cui rapporto si è instaurato al principio del 2024.

Da poche righe scritte su chat, i due hanno cominciato a scambiarsi immagini e video, sino ai primi incontri avvenuti a Latina e protrattisi fino al maggio scorso.