Adescavano clienti per prestazioni sessuali, foglio di via per due donne a Fondi

Tentavano di adescare i clienti in modo tale da fornire prestazioni sessuali a pagamento. La vicenda a Fondi dove, due donne, sono state raggiunte da un provvedimento di foglio di via obbligatorio.

Le due donne sono state notate dagli agenti del Commissariato di Fondi durante un servizio mirato di controllo nei territori circostanti alla stazione ferroviaria. I poliziotti hanno notato le due giovani mentre erano intente ad adescare, le persone in transito, per offrire prestazioni sessuali.

Il luogo interessato non è nuovo a fenomeni del genere, a volte degenerati in furti e rapine ai danni di coloro che si prestano a tali pratiche, ma anche ad altre forme di degrado, come danneggiamenti e aggressioni anche alle forze dell’ordine, come ad esempio avvenuto due settimane fa nei confronti di un operatore di polizia, rimasto ferito al volto da un soggetto che poi è stato tratto in arresto.

Le due donne, con precedenti per furti, anche consumati ai danni dei “clienti”, di fronte alle evidenze del caso non hanno saputo giustificare la propria presenza sul posto. Per questo, il Questore di Latina, ha proceduto all’emissione di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per quattro anni.