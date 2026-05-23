“Adesso Latina”, Daniela Fiore presenta la nuova associazione

L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 maggio alle 18 al Nad Caffè Bistrot di piazza del Popolo.

Latina si prepara ad accogliere una nuova realtà politico-culturale. Si chiama “Adesso Latina” ed è l’associazione promossa dalla consigliera comunale Daniela Fiore, oggi nel Gruppo Misto, che sarà presentata ufficialmente mercoledì 27 maggio alle ore 18 al Nad Caffè Bistrot, in piazza del Popolo.

Il progetto nasce con l’intento di aprire un luogo di confronto libero, rivolto alla città e alle sue diverse componenti sociali. Un percorso che arriva dopo l’uscita di Fiore dal Partito Democratico e la scelta di proseguire la propria attività politica nel Gruppo Misto in Consiglio comunale. Da qui la volontà di dare forma a uno spazio apartitico, inclusivo e orientato alla partecipazione, capace di raccogliere idee, contributi e sensibilità del territorio.

«Adesso Latina – spiega Fiore – nasce dall’esigenza di costruire uno spazio libero, senza steccati. In questi mesi ho incontrato tante persone che condividono la stessa sensazione: Latina sembra aver smarrito una direzione, una visione capace di guardare davvero al futuro della città. Credo invece che esistano energie, competenze e sensibilità che meritano di essere ascoltate e coinvolte».

L’associazione punta a promuovere iniziative pubbliche, momenti di approfondimento e occasioni di dialogo sui temi centrali per il presente e il futuro di Latina. L’obiettivo è coinvolgere cittadini, giovani, professionisti, associazioni e realtà locali in un percorso condiviso, mettendo al centro le esigenze della comunità.

«Non vogliamo creare l’ennesimo contenitore politico, – aggiunge Fiore – ma un percorso partecipato in cui discutere liberamente di Latina, mettendo al centro i bisogni della città e delle persone. C’è bisogno di ricostruire fiducia, partecipazione e senso di comunità. Per questo ho deciso di iniziare questo percorso».

La presentazione del 27 maggio rappresenterà dunque il primo passaggio pubblico di “Adesso Latina” e, nelle intenzioni dei promotori, l’avvio di un confronto aperto con la città.