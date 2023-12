Adinolfi (Lega Gruppo ID): “Etichette vino, trasparenza necessaria”

“Pieno sostegno ai produttori di vino italiani in relazione alla recente controversia sulle nuove etichette nutrizionali imposte dalla Commissione Europea. Una delle problematiche centrali in questa questione è l’utilizzo del QR code sulle etichette del vino. Inizialmente, era stato accettato che i produttori di vino potessero utilizzare un QR code con la lettera “i” per indicare gli ingredienti, un compromesso che sembrava essere una soluzione praticabile. Tuttavia, un successivo cambio di direzione da parte della Commissione Europea che ha imposto di scrivere “ingredienti” per esteso ha creato confusione e incertezza, ponendo a rischio milioni di etichette già prodotte.

Di fronte a questa situazione, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha preso una decisione fondamentale: ha emesso un decreto che posticipa l’applicazione di questa nuova normativa, permettendo così ai produttori di vino di utilizzare le etichette già stampate. Questa mossa del governo italiano è stata fondamentale e necessaria per evitare sprechi enormi e per salvaguardare le aziende dal dover affrontare improvvisi oneri finanziari e logistici.

Riconosciamo l’importanza della chiarezza e della trasparenza nelle etichettature per i consumatori. Tuttavia, è essenziale che le nuove regolamentazioni siano implementate in modo equo e praticabile, tenendo conto delle realtà operative delle aziende.

Come Lega Gruppo ID continueremo a lavorare affinché le esigenze dei produttori italiani siano ascoltate a Bruxelles e si trovino soluzioni equilibrate che tutelino sia i consumatori sia i produttori.

Il vino italiano non è solo un prodotto commerciale; è un emblema della nostra cultura e tradizione. Proteggere il nostro settore vitivinicolo significa salvaguardare un elemento vitale dell’economia e della cultura italiana. La Lega Gruppo ID sarà sempre in prima linea per difendere questo patrimonio, assicurando che le nostre tradizioni e i nostri prodotti di eccellenza siano rispettati e valorizzati”.

Lo afferma da Bruxelles il parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi.