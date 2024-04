Adorazione, gran finale di riprese a Latina per la serie tv Netflix

La produzione di “Adorazione”, la serie TV tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo e prodotta da Picomedia Srl, ha concluso le riprese con un gran finale girato ieri sera in Piazza del Popolo, nel capoluogo pontino.

Questo impegno ha visto il territorio locale protagonista, confermando la provincia di Latina come location perfetta per film e serie TV, come dimostrato anche dalle precedenti produzioni di successo come “Prisma”. Rino Piccolo, direttore della Latina Film Commission, esprime gratitudine alla Picomedia Srl e alla troupe per l’eccellente lavoro svolto e per le sinergie instaurate sul territorio.

Le location utilizzate includono le Autolinee di Latina e il Palazzo Comunale, trasformato in un commissariato di Polizia, mentre a Sabaudia le riprese sono state effettuate presso l’Istituto “Rita Levi Montalcini” e nell’ex Albergo “Sabaudia al lago”, trasformato per l’occasione in un accogliente bar.

La produzione ringrazia la Latina Film Commission, le amministrazioni comunali di Latina e Sabaudia per il supporto offerto durante le riprese e il Comune di Latina per la sua eccezionale empatia e disponibilità nel rilasciare le autorizzazioni necessarie in tempi brevi, nonostante questa fase non fosse prevista nel piano iniziale di lavorazione. Infine, viene espressa gratitudine ai cittadini di Latina e Sabaudia per la loro riservatezza e tranquillità durante le riprese, e si spera di poter tornare presto con nuovi progetti.