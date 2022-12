Adozione del PUA: LBC: “Riorganizzazione strutturale della marina”

Così Emilio Ranieri, ex Assessore e Consigliere Comunale di Lbc, in una nota, commenta la delibera di adozione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA).

“Un fatto importante per la programmazione del futuro della marina di Latina. Bene che il commissario abbia raccolto l’auspicio condiviso per mezzo stampa. È una buona notizia per tutti, specialmente per gli operatori del turismo e della balneazione che operano, o intendono operare, presso il nostro litorale.

Con una delibera del 2020 avevamo già approvato l’adozione preliminare del PUA che ha poi incassato, dopo il passaggio in Regione Lazio, parere ambientale positivo. Il nostro ente è stato tra i pochi che, sul territorio regionale, hanno ottenuto il placet. Frutto di un lavoro attento, sostenibile e lungimirante. La delibera di adozione appena pubblicata completa l’iter.

Con il PUA – aggiunge – è possibile procedere ad una riorganizzazione strutturale e programmata della marina, con interventi volti ad accrescerne la qualità. Dall’accessibilità alle spiagge ai percorsi ciclopedonali, passando per la gestione delle concessioni balneari, fino agli interventi marittimi necessari per salvaguardare i lidi dall’erosione degli arenili. Un piano di cui la prossima amministrazione comunale dovrà fare tesoro in quanto fondamentale per la valorizzazione del nostro litorale e per rendere Latina sempre più una città di mare”.