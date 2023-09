Aeronautica, al 70° Stormo di Latina il premio Targa Città di Loreto

In occasione della ricorrenza della Natività della Beata Vergine Maria, l’Aeronautica Militare ha partecipato alle manifestazioni religiose e civili programmate dalla Delegazione Pontificia di Loreto e dall’Amministrazione comunale, a testimonianza del consolidato e profondo legame tra la città lauretana e la Forza Armata.

Il Comandante delle Scuole/3^ Regione Aerea di Bari, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, insieme al Comandante del Centro di Formazione Aviation English (Cen.For.Av.En.) di Loreto, Colonnello Giancarlo Filippo, e al Comandante del 70° Stormo di Latina, Colonnello Giuseppe Bellomo, hanno partecipato alla celebrazione dei Vespri Solenni, presieduti S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. Successivamente l’evento è proseguito con una processione per le strade della città della Sacra Effigie della Vergine di Loreto, trasportata a spalla dal personale dell’Aeronautica Militare, presieduta dall’Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato Pontificio per la Santa Casa, S.E. Monsignor Fabio Dal Cin.

La mattinata è proseguita con la celebrazione della Santa Messa, la recita dell’Angelus e la successiva “accensione della lampada della pace per il mondo” a cura del On. Ministro Sangiuliano, un atto simbolico per la quotidiana supplica dei pellegrini alla Madonna di Loreto. Successivamente, sulla verticale del sagrato del Santuario, ha avuto luogo il sorvolo di una formazione di velivoli SF-260B in dotazione al 70° Stormo, a testimonianza del legame inscindibile tra l’Aeronautica Militare e la Sua Santa Patrona, con la tradizionale benedizione di Mons. Dal Cin.

Poi in serata il Sindaco della città di Loreto, Moreno Pieroni, ha consegnato il premio “Targa città di Loreto” al Comandante del 70° Stormo, Colonnello Pilota Giuseppe Bellomo, per “il perseverante e delicato ruolo svolto dal 70° Stormo quale unico polo nazionale per la selezione, formazione e addestramento al volo del personale dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e degli allievi di altre Nazioni. Più di diecimila i brevetti conseguiti negli anni, che hanno consentito alla Scuola di Volo di rappresentare una guida sicura ed efficace nella crescita di molte generazioni di aviatori. L’alto senso del dovere, l’onore e la disciplina con il quale il 70° Stormo assicura la sua missione contribuisce a mantenere elevato il prestigio dell’Aeronautica Militare, delle Istituzioni e dell’Italia intera nel contesto nazionale ed internazionale”.

Il Colonnello Bellomo, nel ringraziare tutte le Autorità Civili, Religiose e Militari per l’importante riconoscimento, ha sottolineato che “Nell’anno del Centenario dell’Aeronautica Militare è un privilegio nonché un onore ricevere il premio simbolo dell’ideale gemellaggio tra la città lauretana e la Forza Armata. Sono fiero ed orgoglioso di essere al Comando del 70° Stormo, una piccola realtà, ma enormemente strategica ed in piena trasformazione evolutiva la cui impareggiabile ed incisiva azione ha contribuito a formare generazioni di piloti dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. Il grazie più grande lo devo alle donne e agli uomini che ne fanno parte, la loro silenziosa opera viene oggi giustamente premiata!”

Le celebrazioni si sono concluse in serata con il concerto della Fanfara del Comando Scuole dell’A.M. /3^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare in Piazza della Madonna.

Il 70° Stormo e il Centro di Formazione Aviation English sono posti alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3^ Regione Aerea di Bari, uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata. Assicura la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronautica e l’addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l’adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate da innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività.

Il 70° Stormo assolve ai compiti istituzionali di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo.

Il Centro di Formazione Aviation English si occupa della formazione e dell’accertamento delle competenze linguistiche del personale dell’Aeronautica Militare, e dell’accertamento e insegnamento dell’inglese aeronautico, “Aviation English”, ai controllori di volo e personale aeronavigante dell’Aeronautica Militare, ma anche di quello delle altre forze armate e dicasteri.