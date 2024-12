Aeronautica Militare: Operazione “Santa Claus” porta doni e solidarietà in pediatria del Goretti

L’Aeronautica Militare, attraverso il 70° Stormo di Latina e la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave, ha rinnovato il suo impegno verso la comunità pontina con l’operazione “Santa Claus”. Questa mattina, 16 dicembre, una delegazione dei due reparti si è recata presso l’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina per consegnare doni natalizi ai bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria.

Durante la visita, è stato simbolicamente consegnato al Primario, il dott. Riccardo Lubrano, un assegno derivante dalla raccolta fondi promossa dai due Reparti dell’Arma Azzurra. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale pediatrico specializzato, identificato dal reparto stesso per migliorare le cure e i servizi dedicati ai piccoli pazienti.

Un’iniziativa di solidarietà e impegno sociale

L’operazione “Santa Claus” ha coinvolto con entusiasmo il personale del 70° Stormo e della 4ª Brigata, confermando il profondo legame tra l’Aeronautica Militare e il territorio pontino. Come evidenziato dai Comandanti, Generale di Brigata Pietro Spagnoli e Colonnello Simone Mettini, l’iniziativa non si limita a un gesto simbolico, ma rappresenta un contributo concreto per il miglioramento delle condizioni del Pronto Soccorso Pediatrico del Santa Maria Goretti.

Il Colonnello Mettini ha sottolineato: “Oggi, oltre alla nostra missione istituzionale, siamo chiamati a sostenere cause sociali, come quella dei piccoli pazienti pediatrici, offrendo non solo aiuti materiali, ma anche speranza e solidarietà. Il nostro impegno è al servizio di tutta la società.”

Una presenza radicata nel territorio

Il 70° Stormo, con oltre sessant’anni di attività, è una delle principali realtà della formazione aeronautica italiana, avendo rilasciato più di 15.000 brevetti di pilotaggio e accumulato oltre 500.000 ore di volo. Alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3ª Regione Aerea di Bari, la Scuola di Volo pontina continua a selezionare e addestrare i futuri piloti militari.

La 4ª Brigata TLC, invece, si occupa di progettare e gestire sistemi avanzati di telecomunicazioni, radar e radioassistenze per la navigazione aerea, svolgendo un ruolo cruciale sia a livello nazionale che nelle operazioni internazionali.

L’operazione “Santa Claus” si inserisce nel quadro delle numerose iniziative benefiche dell’Aeronautica Militare, che dimostra così il suo impegno a supporto delle esigenze della comunità, rafforzando il legame con il territorio e diffondendo i valori di umanità e solidarietà.