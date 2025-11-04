Affidati i lavori per lo Skate Park al Parco Santa Rita, pronto in primavera

La città di Latina è pronta ad accogliere un nuovo punto di ritrovo per gli amanti dello skate e degli sport a rotelle. A metà novembre aprirà il cantiere per la realizzazione dello Skatepark del Parco Santa Rita, e se i lavori procederanno senza intoppi, l’impianto sarà pronto per la primavera del 2026.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare le aree verdi cittadine e creare uno spazio moderno e sicuro dove poter praticare attività all’aperto. L’area scelta, tra via Galvaligi e viale Nervi, è facilmente raggiungibile e già frequentata da famiglie, studenti e sportivi.

A realizzare l’opera sarà la Crimac Costruzioni srl, azienda romana che si è aggiudicata l’appalto per un importo complessivo di circa 227 mila euro. Il progetto è stato curato dal Comune di Latina con il supporto di Sport e Salute, nell’ambito dei fondi europei FESR destinati allo sviluppo urbano e sportivo.

Lo Skatepark occuperà circa 800 metri quadrati e sarà completamente recintato, con illuminazione indipendente per consentire l’utilizzo anche nelle ore serali. Le strutture saranno realizzate in cemento armato quarzato, un materiale pensato per resistere nel tempo e ridurre al minimo la manutenzione.

Il percorso sarà di tipo Street, con rampe, muretti e corrimani tipici delle skateplaza, ma includerà anche alcune aree ispirate al Park, per accogliere discipline affini come il carver e il pattinaggio in linea.

Il progetto prevede inoltre spazi dedicati al pubblico, come piccole tribune e un’area dove potrà sorgere un chiosco-bar, in modo da rendere l’impianto adatto a ospitare eventi e competizioni sportive.

Per l’amministrazione comunale, si tratta di un investimento sulla socialità e sullo sport giovanile. L’assessore allo Sport Andrea Chiarato e l’architetta Micol Ayuso, che ha seguito la parte tecnica, sottolineano come l’intervento rappresenti un tassello importante nel percorso di riqualificazione delle aree verdi cittadine.

Con l’apertura dello Skatepark, il Parco Santa Rita diventerà così un nuovo polo di aggregazione, dove sport, musica e amicizia potranno convivere in un ambiente sicuro e dinamico.