Affittacamere non autorizzato: nascondeva tre clandestini, denunciato

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri di Campoverde, al termine di un’attività mirata al contrasto dell’immigrazione clandestina, hanno denunciato un uomo di 55 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In particolare, durante un’ispezione effettuata all’interno della proprietà dell’indagato, i militari hanno scoperto che l’uomo aveva trasformato l’area in un campeggio abusivo e affittacamere non autorizzato. Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno identificato tre cittadini marocchini, tra cui uno risultato irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un ordine di allontanamento dall’Italia emesso dal Questore di Latina lo scorso 25 luglio.