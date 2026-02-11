Affitti irregolari, il centro storico di Fondi sotto la lente della Polizia

Proseguono i controlli da parte degli agenti del Commissariato di Fondi per contrastare l’illegalità, in particolare nei casi di immigrazione irregolare, affitti non regolari e lavoro nero. Proprio per questo motivo è stato effettuato un servizio mirato nel centro storico, controllando cinque appartamenti che presentavano possibili irregolarità. In totale sono stati identificati 65 cittadini extracomunitari. Dagli accertamenti sono emerse dieci violazioni per mancata comunicazione di ospitalità, obbligatoria per legge. Sono state quindi elevate sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro.

Nel corso delle verifiche è stato inoltre scoperto un caso di subaffitto senza un regolare contratto tra le parti, situazione che potrebbe configurare un’evasione fiscale. L’importo dell’eventuale evasione sarà quantificato dagli organi competenti. Sempre nell’ambito dell’operazione, è stato identificato un cittadino italiano che avrebbe impiegato lavoratori stranieri senza dichiarare il rapporto di lavoro. Come previsto dalla legge, la persona coinvolta è da considerarsi innocente fino a eventuale condanna definitiva.

I controlli rientrano in un più ampio piano di monitoraggio del territorio. Già nei mesi scorsi, Polizia di Stato e Polizia Locale avevano effettuato verifiche in alcune strutture ricettive del centro storico, anche a seguito delle segnalazioni di cittadini. In un caso, il Comune aveva disposto la chiusura di un immobile pubblicizzato online per affitti turistici, perché privo dei requisiti necessari.