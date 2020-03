Agente di Pomezia con Coronavirus: positivi anche moglie, cognata e 2 figli

La moglie, la cognata e due figli dell’agente di Pomezia con il Coronavirus Covid 19 sono risultati positivi al test effettuato allo Spallanzani di Roma. Il terzo figlio e la zia sono in osservazione sempre nel nosocomio romano.

Per questo motivo, in via precauzionale ed in attesa del completamento dell’indagine

epidemiologica, erano già state sospese, questa mattina le attività didattiche del liceo Pascal di Pomezia. Sospese anche le lezioni del corso di laurea in Informatica della Università Sapienza di Roma, canale AL, frequentato dall’altro figlio.

Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione

di un caso che presenta una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale.