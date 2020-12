Agenzia europea del farmaco, ok al vaccino anti-Covid Pfizer – BioNTech

L’Agenza europea del farmaco (Ema) ha dato l’ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. E’ la notizia che tutti aspettavano e che conferma il 27 dicembre come Vaccine day. Rassicurazioni anche sulla variante Covid in arrivo dalla Gran Bretagna, non ci sono infatti per ora indicazioni che il vaccino non funzionerà per quel ceppo del virus.

A comunicarlo è stata su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

A gennaio se tutto dovesse andare nei piani partirà la vera e propria campagna vaccinale che interesserà operatori sanitari e lavoratori e ospiti delle Rsa.