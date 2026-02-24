Agevolazioni per dipendenti e famiglie: il Comune di Latina investe nel welfare aziendale

Il Comune di Latina ha attivato due nuovi portali di welfare aziendale dedicati ai dipendenti dell’Ente: OneNet Coupon e OneExclusive, strumenti pensati per offrire agevolazioni e scontistiche riservate su un’ampia gamma di servizi.

L’iniziativa rappresenta una prima concreta opportunità di welfare aziendale accessibile a tutto il personale. OneNet Coupon è un portale di scontistica sanitaria, accessibile tramite app, che consente di usufruire di tariffe convenzionate presso una rete di oltre 12.000 strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale, con condizioni agevolate anche per i centri odontoiatrici. OneExclusive, invece, è un portale di corporate benefits che permette di accedere a sconti riservati su diverse categorie merceologiche, sia tramite app sia attraverso una piattaforma online dedicata. L’accesso ai portali avviene tramite registrazione con la propria mail e l’utilizzo di un codice personale che verrà fornito in questi giorni dall’Ente. Le agevolazioni sono estese anche ai familiari dei dipendenti, che potranno essere invitati all’utilizzo una volta completata l’attivazione del profilo personale. È inoltre prevista la possibilità, per i singoli dipendenti, di segnalare direttamente sui portali marchi, esercenti, medici o centri sanitari da convenzionare, qualora non presenti, ampliando così la rete dei servizi disponibili.

“Con l’attivazione di OneNet Coupon e OneExclusive compiamo un passo importante nella valorizzazione del nostro personale – dichiara l’Assessore al Personale Andrea Chiarato – Il welfare aziendale non è solo un insieme di benefici economici, ma uno strumento concreto di attenzione verso i dipendenti e le loro famiglie. Abbiamo voluto offrire opportunità reali di risparmio e supporto, in particolare sul fronte sanitario, che rappresenta un ambito fondamentale per il benessere delle persone. Questo intervento – conclude l’assessore – è frutto di un lavoro portato avanti da mesi, attivato su richiesta diretta del personale comunale, e si inserisce in un percorso più ampio di modernizzazione e cura delle risorse umane. Investire sul benessere dei lavoratori significa migliorare la qualità dell’organizzazione e, di conseguenza, dei servizi offerti alla cittadinanza”.