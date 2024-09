Aggancia due sub con l’elica della barca, tragedia sfiorata a Ponza

Poteva avere conseguenze ben più gravi quanto accaduto a Ponza per due giovani turisti tedeschi. I due stavano facendo sub tra le acque dell’isola pontina quando un’imbarcazione ha colpito le loro boe segnaletica rimanendo incastrata tra gli ingombri con le eliche.

I due turisti hanno immediato sganciato le funi dall’elica ma una volta liberati hanno assistito alla fuga del conducente dell’imbarcazione, che in pochi minuti ha fatto perdere le sue tracce. Ancora spaventati e scioccati da quanto accaduto, i due si sono presentati poco dopo presso gli uffici della Guardia Costiere di Ponza segnalando il fatto e denunciando quanto accaduto ai militari.

E’ dopo quasi 24 ore che gli uomini della Capitaneria di Porto sono riusciti a risalire al responsabile, il quale si trovava ancora sull’isola. Per lui è scattata la sanzione con la conseguente sospensione della patente nautica per condotte pericolose per la sicurezza della navigazione.