Aggredì e minacciò di morte la compagna davanti ai figli: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Priverno hanno arrestato un uomo di 65 anni, residente in paese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma.

Il provvedimento è stato disposto in seguito alla condanna definitiva a due anni e otto mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia. Per gli stessi fatti, dall’agosto 2024 l’uomo si trovava già agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’episodio risale al luglio 2024, quando il 65enne avrebbe aggredito fisicamente la compagna convivente, minacciandola anche di morte davanti ai figli minorenni.

Dopo le formalità di rito, i militari dell’Arma hanno trasferito l’uomo nella Casa Circondariale di Latina, dove sconterà la pena disposta dall’autorità giudiziaria.