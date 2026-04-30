Aggredisce e minaccia le figlie in casa: arrestato 77enne a Latina

Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Latina con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento è scattato nella serata di ieri, dopo una segnalazione arrivata al 112, in un’abitazione del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai militari della Sezione Radiomobile, l’uomo, in evidente stato di alterazione probabilmente dovuto all’assunzione di alcol, avrebbe prima insultato e minacciato le figlie conviventi, per poi aggredirle fisicamente davanti ad altri familiari.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno consentito ai Carabinieri di raccogliere elementi utili a ricostruire l’episodio. Dai riscontri sarebbe inoltre emerso che comportamenti simili si sarebbero già verificati in passato.

Alla luce di quanto accertato, il 77enne è stato arrestato in flagranza differita e trasferito nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Latina, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.