Aggredisce poliziotti e medico in Tribunale, Eugenio Baioni finisce in carcere

Convalidato l’arresto ai domiciliari, ma nel frattempo aggredisce due poliziotti e un medico nel Tribunale di Latina e finisce in carcere. Eugenio Baioni, imprenditore di 52 anni e presidente del Terracina Calcio, è stato arrestato venerdì gennaio dagli agenti del Commissariato di Terracina, ma all’udienza di convalida, in cui il giudice ha stabilito la misura cautelare degli arresti domiciliari, si è presentato soltanto il suo avvocato.

Pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza infatti, Baioni è stato protagonista di una violenta aggressione ai danni di due agenti di polizia incaricati della sua custodia, causando loro lesioni che hanno reso necessario il trasporto al pronto soccorso. Stessa violenza nei confronti del medico del 118 intervenuto in Tribunale, colpito con un calcio. L’esagitato è stato comunque trasportato per cautela all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, poi arrestato per la seconda volta in due giorni.

Attualmente, Baioni si trova presso la Casa circondariale di Latina.