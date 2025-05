Aggrediscono un 32enne con una bottiglia rotta: due denunce al Circeo

Un uomo di 32 anni, di nazionalità tunisina, è stato brutalmente aggredito nella notte tra martedì e mercoledì all’interno della sua abitazione nel centro di San Felice Circeo. A colpirlo, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato un gruppo di connazionali armati di una bottiglia di vetro rotta.

Dopo l’allarme lanciato al 112, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno trovato il 32enne ferito. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Terracina dal personale del 118, mentre i militari hanno subito avviato le indagini per identificare i responsabili.

Nella giornata di ieri, due dei presunti aggressori – entrambi 25enni, di origine tunisina e residenti nel borgo – sono stati denunciati per lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto abusivo di armi, in concorso.

Le indagini proseguono per risalire agli altri componenti del gruppo e per recuperare eventuali armi usate nel corso dell’aggressione. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.