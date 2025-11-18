Aggredita per la borsa in centro a Latina, caccia a tre giovani

Una donna di circa 40 anni è stata aggredita nel tentativo di essere scippata questa mattina nel centro di Latina, nei pressi del Teatro D’Annunzio. L’episodio si è verificato intorno alle 8:30 all’incrocio tra via Umberto I e via Oreste Leonardi.

La donna era appena scesa dalla sua auto quando due ragazzi l’hanno raggiunta tentando di strapparle la borsa. Nel tentativo di opporsi, è caduta a terra battendo la testa, mentre uno degli aggressori ha cercato per alcuni istanti di portarle via l’oggetto prima di perdere l’equilibrio. Dopo il tentativo fallito, i due giovani sono fuggiti in direzione dell’ospedale Santa Maria Goretti. Alcuni passanti hanno riferito che a breve distanza sarebbe stato presente anche un terzo ragazzo con il ruolo di palo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie della Squadra Volante. Gli agenti hanno raccolto le prime testimonianze e avviato immediatamente le ricerche, supportati dalla Squadra Mobile. Nonostante i controlli effettuati su alcuni giovani ritenuti sospetti, dei tre non è stata trovata alcuna traccia.