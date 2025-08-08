Aggrediti dal cane in Q4, il sindaco Celentano: “Sono scossa”

“Sono particolarmente scossa per quanto accaduto ieri sera nel quartiere Q4. Per una molteplicità di ragioni. In primis per le ferite riportate dalle persone che sono state aggredite da un cane, in secondo luogo dalla reazione scomposta, certamente a causa di una situazione di panico venutasi a creare, da parte delle vittime che hanno usato grossi bastoni per difendersi dall’attacco, e infine per il motivo più grave, ossia quello di un cane lasciato libero senza guinzaglio né museruola”. Con queste parole la sindaca di Latina Matilde Celentano ha commentato quanto avvenuto ieri sera in un parco nel quartiere Q4, dove un “Mastiff” ha improvvisamente perso il controllo aggredendo sia il padrone e sia le persone che si trovavano lì di passaggio.

“Sono una amante degli animali, – prosegue la sindaca – anzi animalista convinta, ma ricordo a tutti che la tenuta degli animali è una cosa seria e che presuppone l’assunzione di responsabilità anche civile e penale verso la comunità. Il proprietario di un cane ha l’obbligo di garantire la sicurezza delle persone e degli altri animali, evitando che possa cagionare danni o lesioni. In caso contrario è tenuto a rispondere delle conseguenze. Colgo l’occasione per ricordare che l’amministrazione comunale sta lavorando per istituire la figura del garante degli animali e che la commissione Attività produttive ha già promosso momenti di confronto con enti istituzionali e associazioni animaliste. Avere come amico un cane è una bellissima esperienza che va coltivata tutti i giorni, sempre nel rispetto degli altri e dei luoghi pubblici, troppo spesso invasi dalle deiezioni animali che vanno sempre raccolte”.