Aggredito mentre passeggiava in piazza a Latina, indagini in corso

Nella mattinata di Natale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Latina sono intervenuti a seguito di una rapina ai danni di un 31enne del luogo. L’allerta è scattata dopo la richiesta pervenuta al 112, segnalando l’aggressione subita dall’uomo mentre passeggiava in una piazza del capoluogo.

Secondo le prime informazioni raccolte dai militari, la vittima è stata colpita con calci e pugni da due individui. Approfittando della caduta a terra dell’uomo, i malviventi sono riusciti a sottrargli il portafoglio e il cellulare, prima di darsi alla fuga. A causa delle lievi lesioni riportate durante l’aggressione, il 31enne si è recato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale locale per ricevere le cure necessarie.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latina, che stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e identificare gli autori della rapina. Questo episodio evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica nella zona, soprattutto durante le festività.