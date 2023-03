Aggressione a bastonate. Due arresti a Terracina

Due arresti a Terracina al culmine di una violenta aggressione subita da un gruppo di cittadini indiani per mano di alcuni connazionali. I fatti sono accaduti nella notte di lunedì, quando è stata messa in atto una vera e propria spedizione punitiva da parte di un drappello di stranieri armati con mazze e altri oggetti tesi ad offendere nei confronti di una quindicina di persone della stessa nazionalità che si erano riunite in una casa per una cena. All’arrivo dei poliziotti, allertati da una chiamata al 112, è stato un fuggi fuggi generale. Gli agenti sono riusciti a fermare e identificare due degli aggressori, ritenuti i capispedizione, prima che riuscissero a dileguarsi a bordo di una vettura. Quattro i feriti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Fiorini di Terracina. In corso le indagini per individuare gli altri aggressori.