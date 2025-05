Aggressione a un connazionale, denunciati due tunisini

I Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo hanno denunciato in stato di libertà due cittadini tunisini, rispettivamente di 23 e 25 anni, di cui uno già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali in concorso.

Le indagini, avviate a seguito delle querele presentate da due vittime della stessa aggressione, anch’esse di origine tunisina, hanno permesso ai militari di identificare i due denunciati come membri di un gruppo più ampio di aggressori, attivi dallo scorso gennaio.

Dai controlli è emerso che il 23enne non era in regola con la normativa sul soggiorno; per questo sono state avviate le procedure per la sua regolarizzazione sul territorio nazionale.

Le indagini dei Carabinieri di San Felice Circeo proseguono per individuare gli altri responsabili coinvolti nell’episodio.