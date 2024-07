Aprilia, accoltellato alla gola durante una lite

Una coltellata sotto la mandibola ha quasi ucciso un 31enne di origine nordafricana durante una lite venerdì sera ad Aprilia. La vittima, nonostante la grave ferita, è riuscita a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia cosciente, seppur in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta in un’abitazione condivisa da tre giovani nordafricani. I tre stavano trascorrendo la serata insieme, bevendo birra e vino, quando una banale discussione si è trasformata in una rissa violenta, alimentata dall’alcol. Durante la lite, uno dei giovani ha accoltellato il 31enne alla gola con un coltello, fortunatamente senza colpirlo in profondità.

Nonostante la copiosa perdita di sangue, il 31enne è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è arrivato in codice rosso. Dopo le prime cure, la ferita è stata giudicata meno grave del previsto, permettendo così al 31enne di essere dimesso dall’ospedale nelle ore successive.

Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’accaduto. Tuttavia, a causa della riforma della giustizia firmata Cartabia, le indagini possono procedere solo se la vittima presenta una denuncia formale, poiché le lesioni riportate non sono considerate gravi secondo la nuova legislazione. Al momento non è chiaro se la vittima abbia deciso di sporgere denuncia contro l’aggressore.