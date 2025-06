Aggressione al medico a Terracina, il sindaco Giannetti:”Episodio sgradevole”

Dopo i gravi fatti di cronaca accaduti ieri sulla Pontina a Terracina, dove un medico del 118 è stato aggredito dopo essere stato inseguito in auto, sono arrivate le parole del sindaco di Terracina Francesco Giannetti, che ha espresso vicinanza e massima solidarietà al dottore. Dottore che tra l’altro è un volto noto in città, parliamo infatti di Vincenzo Di Girolamo, che oltre ad essere un medico stimato a Terracina, è assessore proprio nella giunta del sindaco Giannetti.

“Esprimo la mia solidarietà più sincera a Vincenzo Di Girolamo, – si legge nella nota diffusa dal sindaco Giannetti – stimato medico e già Assessore della mia Giunta. Un’aggressione incomprensibile e spregevole nei confronti di un professionista che stava svolgendo il suo lavoro. Episodi del genere sono da condannare fermamente. È inaccettabile che medici e infermieri subiscano violenze mentre svolgono un ruolo indispensabile e fondamentale per tutti noi: aiutare quotidianamente le persone in difficoltà e salvare vite. Per questo è nostro dovere tutelarli e difenderli, oltre che ringraziarli”.