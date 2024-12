Aggressione all’anziano per la mancata precedenza: arrestato un 29enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Priverno hanno deferito in stato di libertà un uomo di 29 anni per lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’indagine è scaturita da una querela presentata il 21 dicembre da un anziano, classe 1942, che aveva subito un’aggressione da parte di un giovane automobilista al termine di una discussione per una presunta mancata precedenza stradale

L’aggressione ha avuto luogo dopo un diverbio che ha visto coinvolto l’anziano, il quale è stato picchiato con calci e pugni, finendo in ospedale.

I Carabinieri, grazie a un’attività investigativa mirata, hanno identificato l’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati. Infatti, lo stesso 29enne era stato arrestato la notte del 21 dicembre per aver aggredito la propria convivente. Durante quell’episodio, un Carabiniere libero dal servizio era intervenuto per fermare l’aggressione, riuscendo a allontanare l’uomo che, in evidente stato di alterazione, aveva danneggiato una porta della caserma e aggredito i militari presenti

L’individuo ha continuato a mostrare comportamenti violenti anche dopo il primo intervento delle forze dell’ordine, minacciando il Carabiniere che era intervenuto e procurandosi lievi lesioni durante la colluttazione